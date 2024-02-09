مانشستر يونايتد يرسل كشافيه لمتابعة 4 مواهب أرجنتينية جديدة

يبدو أن تألق نجوم مانشيستر يونايتد الشباب اليخاندرو جراناتشو و كوبي مايانو قد اغرى المسئولين بنادي مانشيستر يونايتد الأنجليزي لمحاولة اجتذاب المزيد من العناصر الموهوبة من قارة أمريكا الجنوبية وخاصة الأرجنتين.

فقد أكدت تقارير صحفية انجليزية أن نادي مانشيستر يونايتد أرسل كشافيه بالفعل إلى الأرجنتين لمتابعة أربعة لاعبين جدد يسعى اليونايتد لضمهم رغم وجود صراع ضخم مع عدد من كبرى الأندية الأوربية مثل برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي الى جانب عملاقي البرتغال بورتو و بنفيكا اللذين اعتادا على استقطاب المواهب الشابة من أمريكا الجنوبية وإعادة بيعهم إلى كبرى الأندية الأوربية.

واللاعبون الأربعة الذين أكدت الصحف البريطانية عليهم هم فرانكو ماستنتوانو و إياب سوبياري من نادي ريفربليت و آرون انسيلميانو من بوكا جونيورز واخيرا توماس بارمو من انديبندنتي .

وأكد التقرير أنه بالنسبة للاعب للاعب بوكا جونيورز آرون انسيلميانو - ١٨ عاما - فهناك صراع بين اليونايتد و نادي الميلان الايطالي على الاعب الشاب الذي ينتهي تعاقده مع ناديه عام ٢٠٢٨ إلا أن هناك شرط جزائي في التعاقد قدره ١٥ مليون جنيه استرليني.

أما فرانكو ماستنتوانو و إياب سوبياري فقد بدأ الملعب بالفعل مع الفريق الأول بنادي ريفربليت ولن يقل المبلغ المدفوع لضم أحدهما عن ٢٠ مليون يورو وهو أيضا نفس المبلغ المتوقع لضم توماس بارمو الموهبة الأرجنتيني التي بتحدث الجميع عن كونه سيكون نجم التانجو القادم.