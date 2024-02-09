أزهرية جنوب سيناء تعلن موعد اختبارات مسابقة القرآن الكريم

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، اليوم الخميس، مواعيد اختبارات التصفية الثانية لمسابقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في حفظ القرآن الكريم، وأسماء المتسابقين الذين يحق لهم دخول الاختبارات.



وقال مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إنه من المقرر أن تنطلق فعاليات اختبارات التصفية الثانية لمسابقة حفظ القرآن الكريم على مدار 5 أيام، اعتبارًا من الأحد المقبل حتى الخميس المقبل حسب الجدول الذي جرى إعداده.

أن عدد المتسابقين المقرر اختبارهم في التصفية الثانية للمسابقة بلغ 92 متسابق، وستجري كافة الاختبارات بمعهد بنين الطور النموذجي، بواقع 20 متسابق يوم الأحد الموافق 11 فبراير الجاري، و 28 متسابق يوم الإثنين الموافق 12 فبراير، و 15 متسابق يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير، و 13 متسابق يوم الأربعاء الموافق 14 فبراير، و 16 متسابق يوم الخميس الموافق 15 فبراير.

وأكد أنه جرى تشكيل أعضاء لجان الاختبارات على أعلى مستوى لضمان شفافية الاختبارات، واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن المسابقة تتضمن 4 مستويات، سيجري خلال الاختبارات تصفية المتسابقين إلى 10 من الحاصلين على أعلى الدرجات للتنافس على مستوى الجمهورية.

و أنه سيجري تكريم وتحفيز الـ 10 الأوائل على كل مستوى بواقع 40 متسابق في الأربع مستويات على مستوى المحافظة.

