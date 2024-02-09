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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز

كريم همام مدير معهد
كريم همام مدير معهد إعداد القادة

ينظم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدًا السبت، البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بالوزارة لشغل المناصب القيادية من عمداء المعاهد ورؤساء الأقسام والشعب، والمعادل لدرجة عميد كلية. 

معهد إعداد القادة ينظم برنامجًا تدريبيًّا لإعداد قادة الوطن العربي

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بالوزارة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، وكيل المعهد.

برنامج معهد إعداد القادة 

وصرح رئيس معهد إعداد القادة بأن البرنامج التدريبي يستمر خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2024، بهدف تحقيق التنمية المهنية والذاتية للقيادات، واكتساب أحدث المهارات والكفاءات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة، طبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح رئيس معهد إعداد القادة أن البرنامج  يشمل محاضرات حول فن القيادة الإدارية والجامعية، والتحول الرقمي، والجوانب القانونية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب التوعية بأسس الأمن القومي ومكافحة الفساد.

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