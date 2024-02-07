"شباب القادة" تطلق فعاليات الحفل الختامي لبرنامج "قادة الهندسة"

انطلقت مساء اليوم ، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج قادة الهندسة "The Learning Experts"، والذي تنظمه مؤسسة شباب القادة للعام الثاني على التوالي بالشراكة مع أحدي الشركات المتخصصة فى المجال الهندسي والإنشائي، وذلك بأحد فنادق التجمع الخامس.

وقال النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، أنه فخورجدا بنتاج برنامج قادة الهندسة في نسخته الثانية، وبالمشاريع والفكر والاسلوب الذي استطاعوا ابنائنا في كليات الهندسة في مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والاهلية أن يصلوا إليه، موضحا أن مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع شركة كونكريت بلس، عملت خلال الفترة السابقة على كيفية محاكاة سوق العمل بالشركات الهندسية، وعلى كيفية أن يكون لدي الطالب معلومات تقنية في المجالات الهندسدية، وكيفية العمل مع فريق بشكل غير نمطي.

وأشار فتحي، إلي أن البرنامج لم يكتفي بالتدريبات التقنية فقط، وإنما تم تدريب الطلاب خلال فترة البرنامج على تنمية مهاراتهم الشخصية، حتي نستطيع تأهيل مجموعة من المهندسين المميزين إلى سوق العمل، وأن يكون لديهم فكر مختلف، ويكونوا قادرين على عرض هذا الفكر، لافتا إلى أنه خلال العاميين الماضيين من العمل فى هذا البرنامج اكتشفنا أننا نمتلك كنز كبير داخل عقول الشباب في الجامعات، لذلك قررنا من اليوم العمل على النسخة الثالثة، وأن تكون أكثر نجاحا، وأكثر استفادة لنقدمها لعدد أكبر، تساعدنا فى أن يكون لدينا أجيال مميزة ومؤثرة في المجتمع.

وأضاف المهندس طارق يوسف الرئيس التنفيذى لأحدي الشركات المتخصصة فى المجال الهندسي والإنشائي، إنه فخورين بتنفيذ هذا البرنامج الذى يتوافق مع إستراتيجية الشركة فى دعم الشباب المنتمين الى مجال عمل الانشاءات الهندسية وزاد حماسنا فى تمديد التعاون مع مؤسسة شباب القادة بعد نجاح النسخة الأولى، وما ساهم فيه فى البرنامج من تحقيق نتائج أضافت للشباب المشاركين من خبرة ومن خلال متابعتى لتفاعلهم ومشاركتهم جعلنى أطمئن على مستقبل هذا المجال، خاصة وأن الدولة المصرية والقيادة السياسية ممثلة فى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولى إهتمام كبير بالشباب و فكرة بناء الانسان التى هى جزء كبير من الاجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ بإعداد شباب واعد قادر على تحمل المسئولية وإستكمال مسيرة العمل والانجاز.

ومن جانبه صرح أحمد حسام مدير البرامج بمؤسسة شباب القادة، أن هذا الحفل يأتي ختاما للدورة الثانية من البرنامج, بعدما تقدم للمسابقة 33 فريق بعدد تجاوز 300 طالب وطالبة من مختلف كليات الهندسة بالجامعات المصرية وتأهل للمرحلة النهائية 6 فرق والذين حصلوا على تدريبات مختلفة واجتازوا العديد من مراحل التصفيات.

وأضاف حسام، أن برنامج قادة الهندسة هو برنامج مصمم لدعم الأفكار المختلفة والمميزة لطلاب كلية الهندسة في الأقسام: المعمارية والميكانيكية والمدنية والهندسة الكهربائية، ويهدف البرنامج إلى محاكاة حياة ما بعد التخرج لطلبة الكليات الهندسية من خلال المشاريع التي يتم تنفيذها لإيجاد حلول للدراسات الميدانية المطروحة.

ونقل الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي للشباب المشارك فى برنامج قادة الهندسة، موضحا أن هذا البرنامج يناقش موضوع معقد جدا، لأن المهندس بواجه الكثير من المشاكل فى الجانب العملي، وتدريب الطلاب على أرض الواقع وعلى الطبيعة يخلق منه قائد فى الهندسة فى هذا السن الصغير، ليكون قائداً فى المستقبل.

وأشار فريد، إلي أن وزارة التعليم العالي اطلقت مبادرة "كُن مستعِد" لتأهيل الشباب وحديثي التخرج لسوق العمل، مؤكدا إلى أنه سيتم التنسيق خلال الفترة القادمة مع مؤسسة شباب القادة لاطلاق مبادرة كن مستعدا لقادة الهندسة.

كما وجه اللواء الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم لرئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي، الشكر للنائب أحمد فتحي على فكرة المؤسسة، وعلى الدعم التي تقدمه المؤسسة للبرامج التي تقدمها، موجها حديثة للطلاب المشاركين :"اوصيكم بالمهنية فى جميع تعاملاتكم في العمل، وأن تكون العاطفة فى جانب ومتطلبات العمل فى جانب أخر".

كما أكد شيرين فتحى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، أن خطة الوزراة تتماشي مع نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية بدعم الشباب فى جميع المجالات، بالإضافة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني، موجه نصيحة للشباب المشارك فى البرنامج :"لازم تخلوا عندكم قضية، لأنه هذه القضية هاتخلي عندكم إيمان وهدف تستمروا عليه، وكويس جدا أن الهدف ده هيساعد بلجكم".

وفى نفس السياق قال الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، إن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني تساعد الإنسان أن يكون لديه فكر إيجابي، كما أنه تعمل وتساعم فى حل المشكلة، موضحا أن مؤسسات المجتمع المدني تعيش عصره الذهبي، بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار سعدة إلى أن هذه المؤسسات تساعد جنباً إلى حنب الحكومة فى احداث التنمية المستدامة للدولة المصرية، وأنها أصبحت شريك أساسي فى هذه التنمية.

وشارك عددا من الخبراء ورؤساء أقسام وعمداء من مختلف كليات الهندسة في لجنة تحكيم لتقييم مشروعات الطلاب وهم: الأستاذ الدكتور محمد أنور عبدالله زايد استاذ بقسم العمارة والتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور إسلام إسماعيل دكتور بقسم هندسة القوى الكهربائية جامعة المنصورة، والمهندس مصطفى شعراوي مدرس بقسم القوى الميكانيكية جامعة حلوان، والدكتور محمد الشافعي قائم بأعمال عميد كلية هندسة جامعة كوفنتري بمصر، والدكتو ماجد غنيمة مدير التسويق ب ISF.

الجدير بالذكر أن مؤسســـة شـباب القــادة هي مؤسسة أهلية غير حكومية وغير هادفة للربح تعمل على البحـث عن قــادة من الشبـاب لتنمية مهاراتهم والعمل على إيجاد حلول لتنمية المجتمع وخلق أجيال جديدة قادرة علـى القيـادة المجتمعية والسياسية والإدارية. وذلك من خلال تأهيل هذه الكوادر من الشباب على القيـادة فى مجالات مختلفة لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بجمهورية مصر العربية بتنمية قدراتهم العلمية والنظرية باستخدام أحدث وسائل وأدوات التقييم والتنمية المعتمدة دوليًا.