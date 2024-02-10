اصنعي صينية الخضار باللحم المفروم وتمتعي بمذاق لذيذ

صينية الخضار باللحم المفروم والبطاطس من الوصفات الصحية التي تعتمد علي أصناف مختلفة من الخضروات الهامة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.





صينية الخضار

طريقة عمل صينية الخضار باللحم المفروم والبطاطس

المقادير

- مقادير اللحم المفروم :

لحم مفروم : 500 غراماً

الفلفل الملوّن : كوب (حلو ومقطع)

المشروم : كوب (شرائح)

البازيلاء : ربع كوب

الجزر : ربع كوب (مكعبات)

الذرة : نصف كوب

صلصة البشاميل : نصف كوب (جاهزة)

الزيت النباتي : ربع كوب

البصل : نصف حبة (مفروم)

الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مفروم)

ملح : ملعقة صغيرة

فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- مقادير الوجه :

صلصة البشاميل : كوب ونصف (جاهزة)

جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور)

- البطاطس : 2 حبة (كبيرة الحجم ومسلوقة)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- بقسماط : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

لتحضير اللحم المفروم: في قدر على نار متوسطة، ذوبي الزبدة مع الزيت، ثم أضيفي البصل وشوحيه حتى يذبل.

أضيفي اللحم المفروم، ثم نكّهي بالملح والفلفل الأسود وحركي جيداً.

أضيفي الفلفل الحلو الملون، والمشروم، والذرة، والبازيلاء، والجزر، وقلبي المكونات لعدة دقائق.

أضيفي البشاميل فوق خليط اللحم والخضار، واتركي القدر على النار حتى النضج.

لتحضير البطاطس: ضعي البطاطس المسلوقة في وعاء، وأضيفي إليها الملح والفلفل الأسود، واهرسيها جيداً حتى تصبح ناعمة.

أضيفي الزبدة وجبن الموزاريلا، واهرسي مرة أخرى.

أضيفي البقسماط، واعجني بيديكِ جيداً حتى تمام التجانس.

حضري طبق بايركس، ووزعي خليط اللحم المفروم والخضار في قاع الطبق.

اصنعي كرات متساوية الحجم من مزيج البطاطس المهروسة، وصفّيها فوق خليط اللحم.

صبّي البشاميل الجاهز على الوجه، وانثري جبن الموزاريلا المبشور.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الطبق إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، ثم حمّري الوجه لعدة دقائق، وقدميه ساخناً.