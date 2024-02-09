نائب محافظ الأقصر: مهرجان السينما الإفريقية يمثل حلقة الربط بين مصر وكافة دول القارة

قال محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر: " إن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أستطاع خلال السنوات الماضية أن يفرض نفسه كأحد أهم الفعاليات الثقافية والفنية الدورية بأجندة محافظة الأقصر، وأن يشكل حلقة الربط بين مصر وكافة الدول الأفريقية، مشيرا لتكاتف كافة الجهود لإنجاح المهرجان سنوياً وظهوره للعالم بالمكانة اللائقة بمحافظة الأقصر التاريخية".



جاء ذلك خلال كلمته بحفل افتتاح فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان، بحضور النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان و السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق ونخبة من الفنانين والفنانات المصريين والأفارقة ووفود من 32 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

و اختتم الحفل بتكريم الفنان حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم والمخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

يشار إلى أنه تم اختيار 44 فيلمًا للمشاركة في مسابقات المهرجان الرسمية الأربعة، بواقع 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الطويلة (روائي، تسجيلي)، و14 فيلمًا في مسابقة الفيلم القصير (روائي، تسجيلي، تحريك)، و6 أفلام في مسابقة الدياسبورا "الشتات"، و12 فيلما في مسابقة أفلام الطلبة، بالإضافة إلى بانوراما السينما المصرية الطويلة والقسم الرسمي خارج المسابقة.

