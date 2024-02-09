تعلن عدد من الوزارات من فترة لاخرى عن وظائف شاغرة سواء لديها أو من خلال التعاون مع القطاع الخاص، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وشروط وأماكن العمل.

كل ما تريد معرفته عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح

يقام اليوم التوظيفي المفتوح الاثنين 12 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء:

الوظائف المتاحة:

1. مدير فرع

2. مساعد مدير

3. ويتر

4. كاشير

5. بارستا خبرة لا تقل عن سنة

6. مساعد شيف خبرة لا تقل عن سنة

7. نظافة

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية

متطلبات الوظيفة:

جميع المؤهلات عالي - متوسط

الحد الأقصى للسن 35 سنة

موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

عدد ساعات العمل 9 ساعات

تأمين طبي – اجتماعي

فرص للترقية ودورات تدريبية

ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/bmf7LdnGaQ

العنوان: 14 ش محمد سعيد الحلواني آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء العسكري يوم الاثنين 12 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءا