تكريم إيمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الفنانة إيمي سمير غانم، في دورته الـ13، والتي انطلقت أولى فعالياتها بمعبد الأقصر، بحضور بحضور النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان و السفير عزت سعد محافظ الأقصر الأسبق ونخبة من الفنانين والفنانات المصريين والأفارقة ووفود من 32 دولة أفريقية وعدد من الدول الأوروبية.

كانت أول فقرات الحفل؛ فقرة فنية عن شعار المهرجان "أفريقيا كل الألوان" كلمات وألحان هيثم الخميسي وأداء ياسمين الهواري ومروان محمد وزياد رحال.

وأثنى النجم محمود حميدة الرئيس الشرفي للمهرجان على قيمة ومكانة الأقصر التاريخية التى تعد بأستضافتها مهرجان الأقصر للسينما الافريقيه سنوياً قلب افريقيا النابض بالوصل بين مصر والدول الأفريقية عبر القارة.

وأوضح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان أن الدورة الثالثة عشر من المهرجان تختلف عن الأعوام الماضية من خلال خلق المزيد من قنوات التواصل بين الشعوب الأفريقية.

وأشارت المخرجة عزة الحسيني مديرة المهرجان إلى تنوع أجندة المهرجان هذا العام لتشمل العديد من الندوات السينمائية والثقافية التى تستهدف خلق جسور التواصل ما بين السينما المصرية والإفريقية.

وأوضحت المخرجة ليلى بهاء الدين المدير التنفيذي لمؤسسة كيميت بطرس غالى أن دعم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يأتى فى صميم الدور المجتمعى للمؤسسة والذى يستهدف تنمية وتطوير القيم المجتمعية من خلال التبادل الثقافي بين دول القارة الأفريقية.

