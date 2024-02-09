ضبط صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية

ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة ،على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية ،تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ دولارات مزيفة..القبض علي صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية

وتلقى مفتش مباحث الطالبيه، اخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 الف جنية مصرى ملك الاول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيفين مغلفين بكيس بلاستك، القى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الاول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى ابراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

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كما قررت النيابة العامة بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة سقطا من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، مما تسبب في مصرعهما، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كما شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، مساء أمس الخميس، في فقد أب نجليه التوأم أمام عينيه أثناء نقل بعض الأثاث داخل مصعد العقار.

و بدأت الواقعة أثناء صراخ طفل داخل مصعد العقار بسبب احتجازه بين الكابينة والحائط، وأثناء محاولة شقيقته إنقاذه حيث التف «واير» المصعد حول رقبتها ليفصل رأسها عن جسدها لينهار الأب برؤية وفاة نجليه.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز داخل مصعد عقار، وبالانتقال تم التقابل مع «موريس، ب»- ٦٠ سنة- بالمعاش والذي أفاد بوفاة نجلة «مارك، م»- 15 سنة- ونجلته «ماردين، م»- 13 سنه- أعلى كابينة المصعد، أثناء محاولة إنقاذ شقيقها، وتولت النيابة التحقيق