مدرب جنوب إفريقيا: صاحب المركز الأول يتذكرونه دائمًا

أكد هوجو بروس، المدير الفني للمنتخب الجنوب إفريقي الأول لكرة القدم عن أنه لا يرغب خوض مواجهة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب جنوب إفريقيا بنظيره الكونغو الديمقراطية، غدًا يوم السبت، بعدما فشل في الوصول للمباراة النهائية، بعد الخسارة من نيجيريا.

تصريحات هوجو بروس

تحدث هوجو بروس في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، حيث قال: "بالتأكيد، صاحب المركز الأول لديه الأهمية الأكبر، فرقم واحد يتذكرونه دائمًا، في حالة طلبت نصيحتي، فلا يجب لعب هذه المباراة".

وتابع: "بالنسبة لي فأن أهم شيء في بطولة كهذه هو المركز الأول، إذا كنت في المركز الثالث أو الرابع غدًا، فالأمر نفسه بالنسبة لي لأن هذا يتعلق بالتفاصيل فقط".

وأكمل هوجو بروس تصريحاته: "أرغب في أن يتعافى لاعبو فريقي بدرجة كافية من الضربة القاضية التي تعرضوا لها يوم الأربعاء".

وأردف: "لقد أظهرنا أننا فريق جيد مرة أخرى خلال المباراة الماضية، دائمًا ما تكون هناك خيبة أمل كبيرة عندما تفشل في التأهل إلى النهائي بعد خوض 120 دقيقة وركلات ترجيح".

وأضاف هوجو بروس تصريحاته: "هذه كانت خيبة الأمل لنا جميعًا، بما في ذلك أنا، فخور بكوني مدربًا لهذا الفريق".

وأتم: "بالطبع، نعلم أننا نستطيع الفوز أمام نيجيريا (في تصفيات كأس العالم 2026) بعدما واجهناهم يوم الأربعاء، كأس الأمم الإفريقية هذه جعلتنا أقوى".