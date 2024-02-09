محلل رياضي: أتوقع نجاح تجربة حسام حسن مع المنتخب وهذه نصيحتي له

أبدى محمود إسماعيل المدرب والمحلل الرياضى، رضاه عن اختيار العميد حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر، مطالب اتحاد الكرة بالوقوف بجانبه و أن يحصل على كل حقوقه حتى نرى التجربة كاملة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "فرصة جديدة"، على فضائية"الشمس"، مساء اليوم أن اختيار العميد حسام حسن مديراً فنياً لمنتخب مصر خطوة مهمة، لأن المدرب الوطنى مهم جدا في الفترة الحالية، معقبا: "مشوفناش حاجة اتغيرت على أيدي الأجانب، وكل البطولات كانت على إيد المدرب الوطني".

حسام حسن شخصية كروية حماسية

ووصف محمود إسماعيل، العميد حسام حسن بأنه شخصية كروية حماسية، ولكن لا بد أن يهدي من ريتم العصبية، معلقا:" واثق إن تجربته هتنجح".



واستنكر حالة التخبط في اختيار الكابتن محمد يوسف مدرب عام لمنتخب مصر،دون معرفة الخطة المستقبلية ، متسائلا: "إزاي أجيب مدرب عام من غير ما أجيب مدير فنى؟".



وأعلن الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سعادته بتولي حسام حسن الإدارة الفنية لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه قدم إنجازات كبيرة في الكرة المصرية.

وقال ميدو، في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور": "هل حسام حسن أقل في الإمكانات من المدربين المحليين السابقين لمنتخب مصر؟".

وتابع: "حسام حسن يمتلك الرخصة التدريبية A من الاتحاد، ولابد من حصوله على الرخصة الـ BRO من الاتحاد الأفريقي، ولابد من الاتحاد المصري وضع اسم حسام حسن في الدورة المقبلة".

وأكمل: "حسام حسن لم يحقق بطولات في تاريخه، ولكنه قدم إنجازات أخرى مع الأندية، مثل الصعود بالزمالك من المركز الـ13 بالدوري إلى الوصافة والمنافسة على بطولة الدوري المصري، وكذلك التأهل بمنتخب الأردن إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2014 للمرة الأولى في التاريخ".

وأردف: "استغرب من وجود حملات ضد تعيين أحد الأساطير المصرية لقيادة منتخب مصر".

وأتم: "حسام حسن تمكن من الوصول مع المصري البورسعيدي لنصف نهائي الكونفدرالية في 2018، ومنافسة أندية قوية للغاية".

وذكر: "من الممكن أن يكون لدى حسام حسن بعض الأخطاء ولكنه مدرب قوي وقادر على تدارك أخطائه في ظل وجود دعم من الأشخاص داخل الكرة المصرية".

واختتم ميدو حديثه قائلًا: "حسام أسطورة في كرة القدم المصرية، ولا يجوز ذبحه قبل توليه القيادة، وأتمنى عدم تصدير أزمة قبل حدوثها".