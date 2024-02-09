وزير خارجية فرنسا يؤكد التزام بلاده بدعم سيادة أرمينيا

أكد وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، اليوم الجمعة، خلال لقاء بنظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، بالعاصمة الفرنسية باريس، على التزام فرنسا غير المشروط والكامل والثابت بدعم سيادة أرمينيا وصمودها.



وخلال اللقاء، ناقش الوزيران تعزيز التعاون الثنائي المشترك، ولا سيما فيما يتعلق بتطوير مشاريع البنية التحتية في مجالات النقل والطاقة والمياه، كما بحثا تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، حسبما أفاد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان.

وأشار لوموان إلى أن فرنسا تواصل تعزيز دعمها الإنساني لأرمينيا وللاجئي إقليم ناجورنو كاراباخ، من خلال مساعدات وصلت قيمتها إلى 29 مليون يورو في عام 2023 والتي تدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والصليب الأحمر الأرميني ووكالات الأمم المتحدة لتقديم الرعاية الاجتماعية والطبية والتعليمية والمالية لهؤلاء الأشخاص.

كما تطرق الوزيران إلى المناقشات الرامية إلى تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان، وفي هذا الصدد، أكد الوزير الفرنسي دعم بلاده لجهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام عادل ودائم إلا من خلال احترام القانون الدولي وسيادة الدولتين وسلامة أراضيهما.