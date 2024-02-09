عبدالباسط حموده يحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب

يستعد حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حموده، لإحياء حفلًا غنائيًا بمناسبة عيد الحب، وذلك يوم 14 فبراير في ساقية الصاوي بالزمالك.

ويقدم عبدالباسط حموده، خلال حفل عيد الحب مجموعة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

آخر أغاني عبدالباسط حموده

وسبق وطرح عبدالباسط حمودة، أغنية جديدة بعنوان السخان، مع المطرب عمر كمال، وحققت صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتعتبر المرة الأولي التي يتعاونان فيها مع الكاتب أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيى، والموزع وسام عبد المنعم.

وكانا قد التقيا من قبل مرتين الأولى فى أغنية "ضيعنا" والثانية فى أغنية "حلوين" والأغنيتان حققا نجاحًا كبيرًا بعد طرحهما.

وكان طرح النجم عبد الباسط حمودة أغنيته الجديدة “خدت بالك” الدعائية لفيلم البطة الصفرا.

عبد الباسط حمودة وفريق عمل الأغنية

الأغنية من كلمات مصطفى البرنس وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع وهندسة صوتية ماهر صلاح.



الفيلم يلعب بطولته النجوم محمد عبد الرحمن وغادة عادل بالإشتراك مع الفنانين محمود حافظ و فرح الزاهد وابرام سمير و حسن أبو الروس واحمد طلعت.

