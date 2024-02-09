القاهرة تتسلم ردًا رسميًا من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس

تسلمت القاهرة ردا رسميًا من الاحتلال الإسرائيلي بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حماس.

وقالت مصادر مصرية لـ قناة الشرق السعودية، إن تل أبيب رفضت مطالب حماس بوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة.

وأكدت إسرائيل للوسطاء أن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبط بإبعاد حماس عن إدارته، وكذا رفضها استمرار بقاء قادة حماس داخل غزة.

كما رفضت إسرائيل أيضًا أساس الأعداد في التبادل الذي عرضته حماس وتقول إنه مبالغ فيه، وكذلك سحب القوات التي تجزئ القطاع إلى قسمين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تل أبيب أبدت استعدادا للدخول في مفاوضات على أساس محادثات باريس، حيث رفضت سحب قواتها من الممر الذي يفصل غزة لقسمين، ورفض الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار.

وقال موقع واللا العبري، إن مسؤولين سلموا رد تل أبيب على حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى إلى قطر ومصر والولايات المتحدة، وتل أبيب لم توافق على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعمل مع مصر وقطر على تقليص الفجوة، بما يمكن من إجراء مفاوضات جادة، ولم تغلق الباب أمام التفاوض حول صفقة التبادل.