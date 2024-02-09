إيمرس فاي صانع معجزات الكوت ديفوار في كأس أفريقيا 2023

يستحق إيمرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، لقب صانع المعجزات، بعد أن قاد فريق "الأفيال"، للوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس أمم أفريقيا لعام 2023.

وتعرض المنتخب الإيفواري لبداية صعبة، في مرحلة المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي تستضيفها منذ 13 يناير وحتى الأحد المقبل.

وانطلق منتخب كوت ديفوار مشواره بالفوز 2-0 على غينيا بيساو، لكنه سرعان ما تراجع بخسارتين بنتيجة 0-1 أمام نيجيريا، و0-4 أمام غينيا الاستوائية.

تسببت الهزيمة الصادمة في مباراة غينيا الاستوائية، في إقالة المدرب الفرنسي جيان لويس من منصبه، وتعيين مساعده فاي ليحل محله.

إيمرس فاي

صدفة عيد الميلاد

جاء موعد تعين إيمرس فاي كمدرب للمنتخب الإيفواري، في يوم ميلاده الأربعين في 24 من يناير، ليكون هذا التاريخ رمز للحظ لمنتخب "الأفيال".

وتأهلت الكوت ديفوار إلى دور الـ16 في يوم 24 يناير، بعد انتهاء مرحلة المجموعات، حيث حصدوا 3 نقاط فقط كأحد أفضل الثوالث.

بدأت رحلة المدرب الجديد بفوز غير متوقع على منتخب السنغال، حامل اللقب في الدور الـ 16، بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل فرانك كيسي هدفًا قاتلًا قبل 4 دقائق من نهاية المباراة.

واستمرت سلسلة الانتصارات عندما تعادل منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي 1-1، مع مالي في الدقيقة 90، من خلال سيمون أدينجرا، ثم فاز في الوقت الإضافي الثاني بهدف عمر دياكيتيه.

وسجل سباستيان هالير، مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، هدفًا في الدقيقة 65 الدور النصف النهائي أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، ليضمن تأهل "الأفيال" للمباراة النهائية.

من هو إيمرس فاي

يُعد فاي أحد أبناء الجيل التاريخي لكوت ديفوار، وهو ينتمي إلى الجيل الذي قاده ديديه روجبا، المهاجم السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، وخسر في نهائي كأس أمم أفريقيا عام 2006 ضد منتخب مصر.

وقد شارك المدرب الإيفواري، في منتخب فرنسا الشباب من سن 17 إلى 21 عامًا، وحقق الفوز مع فريق "الديوك" بكأس العالم تحت 17 سنة، في نسخة 2001.

لكنه في عام 2005 مثل بلده الأصلي الكوت ديفوار، وشارك في جميع مبارياته في كأس أفريقيا 2006، وشارك أيضًا في كأس العالم 2006، لكنه غاب عن نسخة 2010.

إيمرس فاي

مشوار فاي في التدريب

فيما يتعلق بالتدريب، بدأت رحلة فاي في الموسم 2012-2013، عندما انضم إلى مركز ناديه السابق في نيس، للحصول على ترخيص تدريب، وبعد ثلاث سنوات قاد فريق الشباب تحت 17 سنة، ثم تحت 19 عامًا.

تَولَى أيضًا تدريب رديف كليرمونت الفرنسي في عام 2021، وبعد ذلك قدم له عرض لتدريب منتخب كوت ديفوار الأولمبي في عام 2022، بالإضافة إلى ذلك، عمل كمساعد للمدرب جيان لويس، وذلك حتى تم تعيينه كمدرب للمنتخب الأول.