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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فارس عوض معلقًا لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

فارس عوض معلقًا لمباراة
فارس عوض معلقًا لمباراة قطر والأردن

كلفت قنوات SSC الرياضية السعودية المعلق فارس عوض ومعه فهد العتيبي بمهمة الوصف والتعليق على مباراة نهائي كأس آسيا 2023 والتي ستقام غدًا السبت على ملعب استاد لوسيل في قطر.

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طموح الأردن يهدد عرش قطر الذهبي بنهائي كأس آسيا

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اللقب العربي السابع.. معركة كروية بين قطر والأردن على عرش آسيا

وسيكون عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، على موعد مع مباراة من العيار الثقيل في نهائي بطولة كأس آسيا 2023، والتي تجمع بين قطر والأردن على ملعب استاد لوسيل. 

وتأهل منتخب قطر للنهائي للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على إيران في مباراة مثيرة بنصف النهائي، فيما صعد الأردن على حساب منتخب كوريا الجنوبية.

موعد مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة نهائي كأس آسيا بين قطر والأردن يوم السبت الموافق 9 فبراير 2024 على ستاد لوسيل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن بنهائي كأس آسيا 

تذاع مباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2023 عبر قناة beIN ASIAN CUP 1 بصوت المعلقين عصام الشوالي وحسن العيدروس، وقناة SSC1 HD بصوت المعلقين فارس عوض وفهد العتيبي.

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