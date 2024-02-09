معاناة أهل أسوان من عشوائية أكشاك المقاهى بموقف السيل

مع الاستعدادات الجارية لعودة المدارس والجامعات بمحافظة أسوان، رصدت جريدة و بوابة الوفد اإلكترونية، العديد من مشاكل المواطنين التي تخص المواقف والمواصلات .

فى الآونة الآخيرة انقلب موقف سيارات السيل إلى مجموعة من الأكشاك التي بدون أوراق وبطريقة عشوائية وتخدم هذه الاكشاك مجموعة من السودانيين والمقصود هنا ليس "السودانيين النازحين جرآء الحرب"، ولكن من يقتنون الجبال والمسمي المتعارف عليه لهم "الدهابه"، وهنا نقف قليلا، عند موقف سيارات السيرفيس الذي أصبح عبارة عن عدد من الأكشاك المتعدية بغير وجه حق داخل المكان ويبلغ عددهم ما يقرب من عدد 10 أكشاك، يزولوا نشاط المقاهي لتقديم المشروبات والمأكولات المتوافدين عليهم، وغالبية الذين يقصدونها هم الأخوة السودانين.



صرح مصدر أمني بأسوان - قائلا أنه منذ أقل من شهر ونحن نستعد لعودة المدارس والجامعات، وهذه الفترة بها تكدس مرورى ونحن نعمل علي إزالة اي عواقب تخص المرور لدى المواطن، وتم ضبط أكثر من سائق الآونة الاخيرة غير منضبط وغير ملتزم وتم تحرير العديد من المحاضر وسحب الرخص، ونحن كادارة نقوم بمشاركة حمالات مجلس المدينة.

حيث أنها تقوم بالترتيب المسبق وخصوصا الحمالات التي بها تعدى علي الطرقات وبها مرور للسيارات أو المواقف .

أراء السائقين والمواطنين حول العشوائية المنتشرة بموقف السيل…

قال محمد احمد - احد السائقين، إن الذين لديهم خطوط سير السيل موقف الأقاليم، منذ ظهور هذه الاكشاك والمقاعد تاخذ منتصف الموقف، ومن المفترض المكان المخصص لانتظار سيارتنا، فنحن السائقين لا نجد راحه بالموقف لذا نستخدم مكان آخر غرب السكه الحديد حتي نبتعد من الاحتكاك والمشاكل داخل الموقف.



كما أن المواطن الان يقوم بالذهاب لغرب الطريق مرورا بشريط السكه الحديد، الذي لا توجد به أي إشارات بوجود قطار قادم، الأمر الذي كان السبب في العديد من وقوع حوادث القطار التي تدهس المواطنين أثناء المرور.

وأضاف ربيع السيد - أن الفترة القادمة سوف تحل مشكلة موقف سيارات السرفيس بالجهة الغربية المقابلة لموقف سيارات السيل موقف اقاليم، وسوف نقوم برد اي سائق يحاول عدم تنفيذ خط سيره أو استخدام اماكن غير الأماكن المخصصة.



وقتلت سلوي اسماعيل - أنني أقوم بحمل أطفالي للذهاب للجهة الاخري حتي استقل سيارة السرفيس الخاصه بسيل موقف اقاليم، وبكون في شدة خوفي أثناء مرور القطار ويعتبر بمر بهذه المعناه بشكل يومى .



وقال السيد محمد - احد السائقين أنه للخروج من الموقف واستخدام الطريق الغربي ومنها نقوم بالمرور للكبري العلوي الجديد مما يزيد مسافة الطريق لدينا وأهدار للوقود، لذا نقترح علي المسؤولين، ان سيارات كيما السيل تقف في الجهة الغربية عند وصولها ويقوم المواطن بركوب لعربات السيل اقاليم من نفس الجهة الغربيه وفي هذا الوقت لا يقوم المواطن لاستخدام شريط السكه الحديد للوصل للجهة الغربيه .



وأشار عم أحمد - أحد المواطنين، انني رجل مسن وخطواتي محسوبه وعند الذهاب للجهة الغربيه امر علي شريط السكه الحديد ببطء شديد ولا توجد إشارات توضح قدم قطار الي اني شاهدت قبل ذالك حادث لشاب بالجامعه لقي مصرعه أسفل عجلات القطار وظلت نفسيتي غير مستقره للفترة الأمر مأسوى ويوجد تقاعس كبير من حي شرق وإدارة المواقف، توجد تعديات واضحه وملحوظه داخل الموقف والجميع يعلمون هذا ولكن لا توجد اي تحركات فلماذا هل هوه فساد إداري ام تقاعس مسؤول، نحن نعلم ان محافظ أسوان فور علمه بما يحدث أنه سوف يتخذ الإجراء الازم، وخصوصا ان احفادى وابنائى يستخدمون نفس الطريق واتمني ان تحل هذه المشكله في أقرب وقت



وان المواطن هوه الضحيه الأولى من هذا التقاعس وتزهق أرواح عدة بسبب عدم إتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، وكلما بقيت المشكله سوف يتعرض الكثير للمخاطر مع الاسف، لذا نتمني سرعة حل هذه المشكله التي تحولت لازمه حقيقية.

وعلي الرغم من حجم الموقف الذي يعتبر موقف رئيسي بالمحافظة الي ان هناك نظام غير مخطط وغير مدروس من قبل القائمين علي إدارة المواقف، فكيف لسيارات السرفيس الداخلية للمحافظة ان تقف بجانب سيارات أسوان قنا، أو سيارات أسوان نصر النوبه، الأمر الذي يسبب تكدس للمواطنين بمكان واحد ليتحمل هذا النظام الغير مدروس، وقله سيارات السرفيس الخاصه موقف سيل براغم انها تعتبر من اكثر خطوط السير المنتشرة باسوان سيل أسوان والعكس، فلماذا توجد ازمه برغم من أنه يوم الجمعه ولا يوجد أي موظفين أو مدارس أو جامعات.

معاناة اهالي أسوان بعشوائية موقف السيل

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