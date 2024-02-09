الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم أعلى الدائرى بالمنيب

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي شخص حتفه ،  بينما أصيب آخر كان بصحبته في حادث تصادم أعلى الدائرى باتجاه المنيب، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة أخرفي حادث تصادم أعلى الدائرى بالمنيب 

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بمصرع"عبدالرحمن.22 سنة"، طالب، وإصابة آخر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في أثناء قيادة الأول لدراجة بخارية بصحبة الثانى، حيث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الدراجة ووفاة الأول وإصابة الثاني.

 القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن سكر مدعم بالعمرانية 

كما ضبطت الاجهزة الامنية بالجيزة ، و قوة من مباحث العمرانية بإشراف  مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن «سكر مدعم»، قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى امفتش مباحث العمرانية اخطارا من  رئيس المباحث، يفيد بإلقاء القبض على «أحمد. خ» 27 سنة سائق و«إسلام. م» 26 سنة عاطل لحيازتهما نصف طن «سكر مدعم» بدون فواتير، لبيعها في السوق السوداء، وأفاد الاخطار بأنه تم إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيقات

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