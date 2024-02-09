قبل بيعه بالسوق السوداء.. ضبط نصف طن سكر مدعم بالعمرانية

ضبطت الاجهزة الامنية بالجيزة ، و قوة من مباحث العمرانية بإشراف مدير المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن «سكر مدعم»، قبل بيعه في السوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قبل بيعه في السوق السوداء.. القبض على سائق وعاطل بتهمة حيازة نصف طن سكر مدعم بالعمرانية

وتلقى امفتش مباحث العمرانية اخطارا من رئيس المباحث، يفيد بإلقاء القبض على «أحمد. خ» 27 سنة سائق و«إسلام. م» 26 سنة عاطل لحيازتهما نصف طن «سكر مدعم» بدون فواتير، لبيعها في السوق السوداء.

وأفاد الاخطار بأنه تم إلقاء القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيقات

إصابة شخصين بطلق ناري في مشاجرة بمنطقة بشتيل

كما تعرض سائق وعامل ، للاصابة بطلق نارى في مشاجرة يمنطقة بشتيل بدائرة القسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقى مدير المباحث الجنائية إخطارا من رئيس قطاع شمال الجيزة، يفيد فيه إصابة شخصين بطلق نارى في مشاجرة.

على الفور انتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة له، وبالأنتقال تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، طرف اول مجدى، م ٢٨ سنة سائق مصاب بطلق نارى بالفخذ ومقيم بشتيل، ومحمد ي ٣٥ سنة عامل ومقيم بذات العنوان مصاب بكسر بعظمة الساق أثر طلق نارى، طرف ثانى محمد، أ ٤٠ سنة سائق سابق اتهمه في عدة قضايا «هارب» بسبب وجود خلافات ماليه بينهما، حيث حدثت مشادة بين الطرف الأول والثاني قام على اثرها الطرف الثانى بإطلاق اعيرة نارية من سلاح نارى طبنجه بحوزته مما أدى إلى حدوث إصابة الطرف الأول وفر هاربا.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما تكثف مباحث اوسيم جهودها للقبض على المتهم.