برنامجى الارتقاء بالمنظومة الصحية وإنشاء لجنة لإدارة الأزمات

حاتم رسلان مرشح الوفد بانتخابات «المحامين»:

كشف حاتم رسلان المحامى ومرشح حزب الوفد بانتخابات نقابة المحامين عن برنامجه الانتخابى بعنوان «لا وطن بدون عدالة ولا عدالة بدون محاماة»، حيث أكد ان المحاماة رسالة وليست وكالة وعليه التشريعات واللوائح المنظمة لطبيعة عمل المحامى تتم بوضع حصانة لازمة لحماية حق المواطن والمحامى فى الدفاع بحرية بحثاً عن الحقيقة ورفع الظلم وإقرار العدل وسمو المهنة يتطلب كفالة مطلقة لحق الدفاع وحماية المحامى من عبث العابثين، وصيانة كرامته.

وأشار «رسلان» فى برنامجه الانتخابى إلى إنشاء لجنة فاعلة للإصلاح التشريعى، فالمحامى هو الضلع المهم فى منظومة العدل وأكثر الناس دراية بالمشكلات التشريعية والعوائق الإجرائية ولهذا يجب على النقابة ان تقوم بدورها المهم بمقترحات تشريعية تزيل العوار الدستور والعملى والتطبيقى للنصوص التشريعية.

وأوضح «رسلان» أهمية إنشاء لجنة لإدارة أزمات تتسم بآليات سريعة والتدخل الفعال لحل ما قد ينشأ من تعارض ومشكلات بين المحامى وكل العاملين فى المنظومة القضائية من قضاة ووكلاء نيابة والشرطة وجميع العاملين فى الجهات ذات الصلة.

وأضاف «رسلان» ان النقابة فى حاجة إلى إنشاء منظومة لإدارة الوقت تقوم بكل ما من شأنه التيسير على المحامين فى رفع الدعاوى واطلاع والحضور ويمكن من خلال تلك المنظومة تمثيل المحامين بالإنابة وهو ما يسهل قيام المحامى بواجبات عمله.

ونوه «رسلان» بأهمية الارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على تقديم خدمات صحية تخدم المحامى وأسرته بإضافة تقديم خدمات من كل الشركات والمؤسسات للمحامين بنسبة خصم وذلك لأن أعداد المحامين فى تزايد، كما اكد ضرورة عمل بروتوكول مع وزارة الإسكان وتخصيص شقق وأراضٍ سكنية بأسعار معتدلة لشباب المحامين.

وأعلن «رسلان» عن قيام النقابة بدور فاعل فى دعم القضايا القومية والوطنية، كما عليها ان توفر مكتبة قانونية مجانية لصالح 10% من المقيدين سنوياً، وذلك بعد اجراء اختبار لهم إضافة إلى إنشاء لجنة للتواصل النقابى هدفها تلقى المقترحات والشكاوى وتوسيع دائرة اتخاذ القرار.

ولفت مرشح حزب الوفد إلى تفعيل المواد الخاصة بدخول المحامين للعمل فى السلك القضائى وعمل بروتوكولات مع الجامعات الأجنبية والعربية للارتقاء بالمهنة ورفع المستوى العلمى والتقنى للمحامين.