«المهندسين» على صفيح ساخن

أزمة بالكشوف النهائية للمرشحين والميزانية وزيادة المعاشات

تشهد نقابة المهندسين خلال الأيام القليلة الماضية عدة أزمات كان أبرزها الصراع الذى شهدته النقابة فيما يخص إعلان الكشوف النهائية لانتخابات التجديد النصفى للنقابة والمقرر انعقادها ٢٣ فبراير الحالى حيث قال نقيب المهندسين فى تصريحات صحفية انه علق اعلان الكشوف على الصفحة الرسمية للنقابة نظراً لاستبعاد اثنين من المتقدمين للانتخابات.

وقد أثارت هذه التصريحات غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى من أعضاء الجمعية العمومية حيث اكدوا أن هناك تدخلًا فى شئون لجنة الانتخابات خاصة أن المتضرر له حق اللجوء للقضاء للفصل فى الامر وهذا ما ايده المجلس الأعلى للنقابة خلال جلسته التى عقدت السبت ٣ فبراير الجارى حيث وافق المجلس على قرار لجنة الانتخابات واعتمد الكشوف النهائية كما هى.

وفى سياق آخر شن مهندسو المعاشات حرباً فيسبوكية على جروباتهم مستنكرين تأجيل مناقشة بند زيادة المعاشات الذى كان مدرجاً فى جدول المجلس الأعلى الذى تم عقده يوم السبت الماضى الا ان البند لم تتم مناقشته وتم تأجيله وعلق المهندسون على قرار التأجيل بأن ما يحدث هو من اجل تمرير الميزانية الجديدة وزيادة المعاش مائة جنيه، كما حدث فى جمعية مارس 2023.

وقالت جيهان سليم عضو الجمعية العمومية للمهندسين انه فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وزيادة الأسعار اصبح معاش الأسر لا يكفى وكنا نتمنى ان يفى النقيب بوعوده بزيادة المعاش ولكننا فوجئنا انه رفض مناقشة الزيادة فى اجتماع المجلس الأخير وتأكد لنا أن النقيب يعلم ان ميزانية النقابة مرفوضة لأنها مبنية على ميزانيات بها العديد من الملاحظات ولم يتم تلافيها وستكون هناك محاولة مساومة للأعضاء بزيادة المعاش ولكننا سنرفض الميزانية.

وهناك أزمة اخرى قد تؤثر بشكل واضح على الوضع فى النقابة خلال الأيام المقبلة حيث انتشرت بقوة مطالبات برفض ميزانية النقابة المقرر عرضها خلال الجمعية العمومية لنقابة المهندسين والمقررة يوم ١ مارس ٢٠٢٤ القادم حيث اكد المهندس سمير أبوالسعود ان الميزانية الماضية بها أخطاء كارثية ويجب ان تراجع مرة أخرى.

فيما تواصلت «الوفد» مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للنقابة لمعرفة تفاصيل الميزانية المقرر عرضها الا اننا فوجئنا بأنها لم تصل للأعضاء ما يضع علامات استفهام كثيرة على الأمر، حيث ينص قانون النقابة على ضرورة إطلاع أعضاء المجلس الأعلى للنقابة على الميزانية وذلك قبل اعتمادها والموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العمومية.