تعرضت أسرة كاملة للاصابة اثر حادث مروري وقع بالطريق الرابط بين دمياط - رأس البر، مماأسفر عن إصابة أسرة كاملة جراء الحادث،تم نقل المصابين الي المستشفي وتوالت النيابة التحقيق .

إصابة أسرة كاملة في حادث مروري بدمياط

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري بالقرب من بوابة مدينة رأس البر، عقب اصطدام سيارة ملاكي ودراجة بخارية يقودها شاب برفقة أسرته، وعلى الفور تحركت قوة من قسم شرطة مركز دمياط لموقع البلاغ برفقة سيارات الإسعاف والتي قامت بنقل المصابين إلي مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج اللازم، فيما حررت الشرطة المحضر اللازم للواقعة والتحفظ على المركبتين تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

حسب روايات شهود عيان فإن الحادث جاء نتيحة تجاوز قائد سيارة ملاكي السرعة المقررة، مؤكدين أن السيارة يقودها شاب وقد فقد السيطرة على المركبة نتيجة السرعة الزائدة مما أسفر عن اصطدامه بدراجة بخارية يقودها شخص برفقة أسرته.

وخلف الحادث عن إصابة كلا من وائل زغلول، 40 عاما مصاب بنزيف بالمخ.

وأسماء محمد قريش 25 عاما، مصابة باشتباه كسر، والطفلان على ومحمد مصابان بسحجات وجروح بسيطة.

قرار جديد في واقعة مصرع سقوط شاب وشقيقته التوأم من الأسانسيربالجيزة

كما لقيا طفل وشقيقته التوأم مصرعهما، مساء أمس الخميس، إثر سقوطهما من مصعد العقار محل سكنهما في منطقة الهرم بالجيزة.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقعة، وطلبت نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى في المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تحديد سبب الوفاة، واستدعاء أسرة الضحيتين لسماع إفادتهما.

وطلبت النيابة تحريات أجهزة الأمن حوّل الواقعة وظروفها وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الأسانسير.

وانتهت النيابة إلى قرارها بالتصريح بدفن الجثتين بمعرفة الأهل، عقب ورود تقرير مفتش الصحة والطبيب الشرعي بعدم وجود شبهة جنائية، وكلفت الحماية المدنية بمعاينة مكان الواقعة.

البداية كانت ببلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، بالعثور على جثتين لطفل وفتاة، سقطا من مصعد بأحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم شرطة الهرم إلى محل البلاغ، وعثرت على جثماني لصبي وفتاة يبلغان 15 سنة، لحين وصول النيابة العامة.