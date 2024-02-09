قطر تتزين بالأرقام القياسية في مشوارها بالبطولة الأسيوية

نجح المنتخب القطري في التأهل للمباراة النهائية للبطولة المقامة على أرضه، بتفوقه على إيران في نصف نهائي بطولة كأس آسيا 2023.

تأهل المنتخب العنابي إلى المباراة النهائية لبطولة آسيا، بعد تغلبه بنتيجة 3-2 على منتخب إيران، في مباراة مليئة بالإثارة بين الطرفين.

ليضرب منتخب قطر موعدًا، مع الأردن في المباراة النهائية للبطولة، التي ستقام مساء يوم السبت القادم على استاد "لوسيل".

وبفضل هذا التأهل المستحق، حققت العديد من الإنجازات الملفتة، حيث يعد هذا أول مرة يتأهل فيها "العنابي"، لنهائيات كأس آسيا مرتين متتاليتين.

منتخب قطر

وحقق المنتخب القطري انتصارًا في النسخة الأخيرة، حيث تغلب على المنتخب الياباني، بتسجيله 3 أهداف مقابل هدف واحد.

وواصل سلسلة اللاهزيمة في بطولة القارية، للمرة الثانية على التوالي، حيث ارتفع عدد رصيده إلى 13 مباراة.

وبدأت السلسلة بالنسخة الماضية بتحقيق العلامة الكامل في 7 مباريات، حيث حققت الفوز على لبنان وكوريا الشمالية والسعودية والعراق وكوريا الجنوبية والإمارات واليابان.

فيما يتعلق بالنسخة الحالية، فقد حقق أصحاب الأرض انتصار، على لبنان وطاجيكستان والصين وفلسطين وتعادل مع أوزبكستان، قبل أن يتم حسم ربع النهائي بركلات الترجيح.

واستكمل المنتخب القطري طريقة بالفوز على إيران في النصف النهائي، ليستمر في الابتعاد عن الخسارة في رحلته للحفاظ على اللقب.

منتخب قطر 2019

بالإضافة إلى ذلك، قام منتخب قطر بكسر عقدته أمام إيران في بطولة آسيا، حيث تعرض للهزيمة مرتين في عام 1988 بنتيجة 0-2، ثم في عام 2015 بهدف دون رد.

يذكر أن هذا هو النهائي العربي الثالث في بطولة كأس آسيا، وكانت المرة الأولى عام 1996 بين الإمارات والسعودية، والنسخة الثانية عام 2007 بين العراق والسعودية.