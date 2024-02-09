فيديو| حسن الرداد وإيمي يبهران جمهور الأقصر للسينما الإفريقية بالمعبد الفرعوني

أبهر الفنان حسن الرداد وزوجته الفنانة إيمي سمير غانم، جمهور مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية المنعقدة دورته ال13 بمعبد الأقصر، بمجرد وصولهما المعبد، وسط ترحيب الجمهور بالفنانين الشابين، كما التقطا معهمها الصور التذكارية، بوجود المخرج خيري بشارة ونجوم الفن.



وكشف السيناريست سيد فؤاد، رئيس ومؤسس المهرجان، أنه تقدم إلى المهرجان 350 فيلمًا من مختلف الدول الإفريقية، للمشاركة في الدورة الـ13، ومستوى الأفلام كان جيدًا للغاية، مؤكدًا انه تم اختيار الأفلام المشاركة عن طريق لجنة المشاهدة، التي ضمت النقاد أسامة عبد الفتاح وهالة الماوي وصفاء الليثي مشيرا الي ان دولة مالي ستكون هي ضيف شرف المهرجان خلال هذه الدورة وانه سيتم عرض الافلام مجاناً .



فيما أوضحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان أن المهرجان يحمل هذا العام شعار "إفريقيا بكل الألوان" يعمل على محورين: الأول على التواصل مع السينمائيين الأفارقة ودعم الصناعة في القارة السمراء، والمحور الآخر هو دعم المجتمع المحلي من خلال اكتشاف الموهوبين، خاصة في محافظة الأقصر مدينة المهرجان، وسيتم خلال المهرجان تنظيم العديد من ورش العمل لصناعة الأفلام بالتليفون، ولأفلام الكارتون، وللتمثيل ولكتابة المحتوى الإبداعي، وغيرها من الورش.