يد الزمالك يفوز على سبورتنج فى فى دوري المحترفين

ضمن منافسات الدور الثاني

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 38/29 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأبيض على سبورتنج بنتيجة 18/10 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 38-29.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدور ذاته يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صباح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.