الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضمن منافسات الدور الثاني

يد الزمالك يفوز على سبورتنج فى فى دوري المحترفين

أحمد الأحمر
أحمد الأحمر

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 38/29 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة نادي سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الفريق الأبيض على سبورتنج بنتيجة 18/10 قبل أن يفوز الزمالك في نهاية اللقاء بنتيجة 38-29.

ومن المقرر  أن يواجه الفريق نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من الدور ذاته يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صباح مدرباً للحراس وجمال شعبان مدير إدارياً.

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