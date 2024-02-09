آخرهم اصابة ألكانتار.. اصابات ليفربول صداع في رأس يورجن كلوب

توصل رواية الاصابات سلسلتها تجاه الجهاز الفنى للفريق الاول بنادي ليفربول، بعد تعرض أبرز نجومه البارزين للإصابة اثناء مشاركته بمباراة الريدز السابقة.

وغاب تياجو ألكانتار عن ليفربول لفترة طويلة، بسبب معاناته من الإصابة، ودخل أرضية الملعب في الدقيقة 85، كبديل خلال مباراة الأحد الماضي أمام آرسنال.

وتعرض نجم الريدز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول، لإصابة قوية، ستبعده عن الملاعب، خلال مواجهة آرسنال الماضية، والتي كانت الأولى له مع الفريق منذ 10 أشهر.

وشعر اللاعب الإسباني بمشكلة عضلية خلال مباراة آرسنال، وصفتها صحيفة «تيليجراف» البريطانية، بأنها انتكاسة جديدة، تتطلب المزيد من العلاج.

وسيغيب دومينيك سوبوسلاي لاعب خط وسط ليفربول، عن نهائي كأس كاراباو أمام تشيلسي بسبب الإصابة.

وعلى الجانب الآخر، عاد إندو وتارو لاعب فريق ليفربول إلى تدريبات الريدز من جديد بعد نهاية مشواره مع منتخب اليابان في بطولة كأس آسيا.

ويعلن إندو جاهزيته للمباريات المقبلة مع ليفربول، وذلك في ظل رغبة الريدز في الاستفادة من جميع لاعبيه للمنافسة على لقب البرييمرليج ومختلف المسابقات الأخرى هذا الموسم