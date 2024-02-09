إفتتاح المسجد القبلى بقرية النوايجة بدسوق

بتكلفة 3.5 مليون جنيه

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الجمعة، إفتتاح المسجد القبلى بقرية النوايجة مركز دسوق على مساحة 250م2 وبتكلفة 3.5 مليون جنيه.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير وتعميق الحس الإيمانى لدى المواطنين، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور أحمد المصرى، ووليد خلف نواب رئيس المدينة، وفضيلة الشيخ سعد سعيد الزيات مدير إدارة أوقاف بحرى، والشيخ وجيه زاهر وكيل إدارة أوقاف بحرى، والمهندس عادل النجار عضو مجلس النواب، ووائل بندق رئيس قرية أبو مندور، ومفتشين المساجد بالإدارة الشيخ يحى عبد الفتاح، والشيخ سعد الملاح، والشيخ سعيد شومان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز دسوق.

وقد أدى الخطبة، فضيلة الشيخ سعد سعيد الزيات مدير إدارة أوقاف بحرى، وكانت تحت عنوان "جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية".

أكد وكيل الوزارة، أن جميع المساجد قد إلتزمت بالوقت المحدد وبالخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت تحت عنوان "جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية".