نتائج اليوم الأول من بطولة كأس مصر للتجديف

تنشر بوابة الوفد الالكترونيه نتائج اليوم الأول من مسابقات بطولة كأس مصر للتجديف والتي تقام بالإسماعيلية بمشاركة ٥٠٠ لاعب ممثلين عن ١٤ نادي .

وبدأت اليوم الجمعة على شاطيء بحيرة التمساح بالإسماعيلية فاعليات البطولة والتي تتضمن ما يقرب من 70 سباقًا مقسمة على يومين. وتم تخصيص اليوم الأول لسباقات البراعم والبرعمات تحت 14 و 16 سنة، والناشئين والناشئات تحت 19 سنة. في حين تم تخصيص اليوم الثاني لسباقات الفئات تحت 23 سنة والفئة العمومية.

وتضم لجنة التحكيم في البطولة، الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب كرئيس للجنة التحكيم، و12 حكمًا آخرين وهم: الكابتن سامي محمود أبو العلا والكابتن رشا رضا والكابتن أروي حسني والكابتن بسام توفيق والكابتن عصام فتحي والكابتن سيد صالح والكابتن شريف الشافعي والكابتن عبير عزت السروي والكابتن محمد السعيد والكابتن محمد عطية والكابتن أحمد شعبان والكابتن وليد اللبان.



وتشمل السباقات في البطولة فئات الفردي والزوجي والرباعي والثماني، وتسعى اللاعبون لتحقيق أداء مميز والمنافسة على لقب وكأس البطولة.

يتولى تنظيم البطولة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، فيما يشرف على تنظيم البطولة اللواء محمد نور سالم، ويعاونه أحمد حلمي.

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