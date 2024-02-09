أسعار السلع الأساسية اليوم الجمعة 9 فبراير 2024

شهدت أسعار السلع الغذائية في مختلف أسواق الجمهورية، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، استقرارا في بعض السلع الغذائية، فيما ارتفعت سلع أخرى، كما أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى.

وفي جولة لـ"بوابة الوفد" في سوق الطوابق بشارع فيصل، كانت أسعار بعض السلع الغذائية كالآتي:

شهدت أسعار السلع الغذائية في مختلف أسواق الجمهورية، اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، استقرارا في بعض السلع الغذائية، فيما ارتفعت سلع أخرى، كما أن الأسعار تختلف من منطقة لأخرى.

وفي جولة لـ"بوابة الوفد" في سوق الطوابق بشارع فيصل، كانت أسعار بعض السلع الغذائية كالآتي:

أسعار الدواجن والبيض

الدواجن البيضاء 95 جنيها للكيلو.

وراك 100 جنيه للكيلو.

الدواجن البلدي 120 جنيها.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6 جنيهات.

كرتونة البيض الأبيض 157 جنيها.

قائمة أسعار السلع الأساسية

الأرز المعبأ: 36.13 جنيه، بارتفاع 29 قرشا.

الفول المعبأ: 60.13 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 29.67 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 99.98 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 39.66 جنيه.

المكرونة المعبأة: 30.3 جنيه.

سجل سعر كيلو العدس المعبأ: 72.8 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 372.7 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرز السائب: 32.38 جنيه.

سجل سعر كيلو الفول السائب: 51 جنيها.

سجل سعر كيلو الجبن الأبيض: 144.43 جنيه.

سجل سعر كيلو الجبن الرومي: 254.5 جنيه.

سجل سعر كيلو اللبن السائب: 29.18 جنيه.

سجل سعر كيلو المسلى الصناعي: 108.53جنيه.