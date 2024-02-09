موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15%

يبحث الكثيرون عن موعد تطبيق زيادة المعاشات 2024، وكان قد أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات خاصة بزيادة الرواتب، وتعيينات مختلفة في مختلف الهيئات والإدارات.

ومن المقرر تطبيق زيادة المعاشات 2024 بدءًا من مارس المقبل، إذ سيكون عبارة عن ضرب قيمة المعاش الشهر في 15% ثم جمع الناتج على أصل المعاش ليكون إجمالي المعاش بعد الزيادة هو القيمة المستحقة.

قيمة زيادة المعاشات 2024 الجديدة بعد قرار الـ15%

- الشريحة الأولى: 1300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1495 جنيها)، بزيادة تصل لـ195 جنيها.

- الشريحة الثانية: 1500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1725 جنيها)، بزيادة تصل لـ225 جنيها.

-الشريحة الثالثة: 1600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (1840 جنيها)، بزيادة تصل لـ240 جنيها.

- الشريحة الرابعة: 2000 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2300 جنيه)، بزيادة تصل لـ300 جنيه.

- الشريحة الخامسة: 2300 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2645 جنيها)، بزيادة تصل لـ345 جنيها.

- الشريحة السادسة: 2600 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (2990 جنيها)، بزيادة تصل لـ390 جنيها.

- الشريحة السابعة: 2900 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3335 جنيها)، بزيادة تصل لـ435 جنيها.

- الشريحة الثامنة: 3200 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها (3680 جنيها)، بزيادة تصل لـ480 جنيها.

- الشريحة التاسعة: 3500 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها ( 4025 جنيها)، بزيادة تصل لـ525 جنيها.

- الشريحة العاشرة: 3800 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها ( 4370 جنيها)، بزيادة تصل لـ570 جنيها.

- الشريحة الحادية عشرة: 4100 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها ( 4715 جنيها)، بزيادة تصل لـ615 جنيها.

- الشريحة الثانية عشرة: 4400 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها ( 5060 جنيها)، بزيادة تصل لـ660 جنيها.

- الشريحة الثالثة عشرة: 4700 جنيه، سيصبح المعاش المستحق لها ( 5405 جنيهات)، بزيادة تصل لـ705 جنيهات.

- الشريحة الرابعة عشرة: 10080جنيها، سيصبح المعاش المستحق لها (11592 جنيها)، بزيادة تصل لـ1512 جنيها.