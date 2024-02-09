مانشيستر سيتي يهدد بمقاضاة منظمى الدوري الأنجليزي الممتاز

أكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي في طريقه لمقاضاة رابطة اندية الدوري الأنجليزي الممتاز حال إقرار اللوائح الجديدة للحقوق التجارية للأندية المشاركة في الدوري الانجليزي .

وكانت رابطة اندية الدوري الأنجليزي قد بدأت مناقشات حول إقرار تعديلات حول الحقوق التجارية للأندية تكفل حماية المنافسة في البطولة و تمنع الاندية من توقيع عقود تجارية ضخمة مع شركات تابعة او وثيقة الصلة بملاك النادي بمبالغ ضخمة مما يسمح لهذه الاندية بزيادة ميزانيتها بشكل كبير والتعاقد مع لاعبين بمبالغ ضخمة .

الاجتماع الاخير لرابطة الاندية لمناقشة الحقوق التجارية والذي حضره ٢٠ ناديا هي كل اندية الدوري الأنجليزي الممتاز حيث وافق ١٢ ناديا على التعديلات ورفضها ستة اندية وامتنع ناديين عن التصويت الا ان الأنباء الواردة عقب الاجتماع تؤكد رغبة مانشيستر سيتي في مواصلة رفض تلك التعديلات واللجوء إلى التحكيم لإيقاف تنفيذها .

المعروف ان ملكية ناديا مانشيستر سيتي تعود إلى صندوق ابوظبي السيادي و ان أربعة من أصل عشرة رعاة لنادي مانشيستر سيتي يرتبطون بعلاقات اساسية مع الصندوق منها طيران الأتحاد الذي يسمى اسم ستاد باسم الشركة إلى جانب كونه راعي قميص الفريق .

وقالت مصادر داخل رابطة اندية الدوري الأنجليزي الممتاز ان اندية أخرى تعارض تنفيذ التعديلات منها نيوكاسل يونايتد الذي يملكه ايضا صندوق السيادي السعودي و نادي تشيلسي الذي تملكه ايضا مجموعة أمريكية.