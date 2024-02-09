الاصابات تربك حسابات مدرب تشيلسي قبل مواجهة كريستال بالاس قي الدوري

اوضح مسؤولو نادي تشيلسي الانجليزي ، في بيان رسمي، اليوم، آخر تطورات موقف لاعبيه المصابين، الذين افتقدهم البلوز في المباريات الأخيرة للفريق اللندني.

ويخرج الفريق الاول لكرة القدم بنادي تشيلسي لمواجهة نظيره كريستال بالاس، المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الفريق اللندني، في بيانه أن حارس مرماه روبرت سانشيز، شارك في أجزاء من تدريبات البلوز، تمهيدا لعودته إلى الملاعب من جديد، فيما اوضح ان المدافع بينويت بادياشيل، يستعد للخضوع إلى تقييم طبي، وفقا لما ذكره بيان تشيلسي.

كما يواصل خماسي الفريق، مارك كوكوريا، ويسلي فوفانا، ريس جيمس، روميو لافيا وليسي أوجوتشوكو، الخضوع لبرامج تأهيلية من الإصابات التي طالتهم.

ويتواجد تشيلسي، في المرتبة الحادية عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة قبل مواجهة كريستال بالاس المنتظرة.