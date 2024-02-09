مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم مجموعة من الندوات التوعوية

في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، نظم مكتب شكاوى فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط مجموعة من الندوات التوعوية التثقيفية، بإشراف الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وذلك ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك تأكيدًا من المجلس على استمرار حملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث تم تنفيذ 18 ندوة في قرى مركز صدفا والفتح

في تصريحات خاصة بـ "الوفد" أكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط علي أن اللقاءات استهدفت 975 سيدة ورجل، بهدف نشر رسائل المبادرة الرئاسية وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتنمية الأسرة المصرية

وأضافت الدكتور مروة بأن الحملة استهدفت تشجيع الأسرة على التماسك وتجاوز الخلافات من أجل الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية وتقليل نسب الطلاق والنزاعات الأسرية. وذلك حتى لا يتعرض الأطفال للتشرد وضياع مستقبلهم بسبب تلك الخلافات، حيث يتحمل الأبناء عواقب أخطاء الآباء وتناولت الحملة الغذاء الصحي والرضاعة الطبيعية والتنشئة المتوازنة، وتم التحدث عن خدمات مكتب الشكاوى والخدمات المجانية التي يقدمها الفرع، وتم التنويه عن الخط الساخن وعنوان الفرع وأرقام التليفون لتلقي شكاوى السيدات.

وشددت الدكتورة مروة علي أهمية تعزيز الوعي الاجتماعي والثقافي لدى الأسر المصرية من خلال تنظيم هذه الندوات لتعزيز القيم الأسرية والتوعية بقضايا الصحة والتعليم وحقوق المرأة. وتمحورت مواضيع الندوات حول تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، وضرورة توعية الأسر بأهمية التعليم والصحة وكذلك حقوق المرأة. وقد شارك عدد كبير من أفراد المجتمع في هذه الندوات، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا تنمية الأسرة المصرية ودور المرأة فيها.

وأشارت الدكتورة مروة بأن المجلس ملتزم بدعم الأسر وتقديم النصائح والإرشادات الصحيحة لرعاية الأسرة المصرية وتحسين جودة الحياة. وتأتي هذه الجهود ضمن الإطار العام لمشروع التنمية القومي والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والتثقيف بشؤون الأسرة المصرية في مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت الدكتورة مروة بأن هذه الجهود تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية. وقالت إن الهدف من هذه النشاطات هو نشر الوعي بأهمية تعزيز الأسرة وتحسين ظروفها، وتوفير الدعم اللازم للأسر لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بأنه من المهم أن تشارك جميع أفراد المجتمع في هذه الجهود وأن يكون لهم الدور الفعّال في بناء المجتمع وتعزيز القيم الأسرية المهمة.

وختمت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بالتأكيد على أن المجلس ملتزم بتقديم الدعم والمساندة المستمرة للأسر المصرية من خلال تنفيذ مثل هذه الفعاليات والبرامج التوعوية.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة