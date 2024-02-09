باى يا اجازة الطلاب تودع الحدائق والمنتزهات والشواطئ بالاسكندرية

تشهد الحدائق والمتنزهات والشواطئى بمحافظة الاسكندرية ، إقبالًا كبيرًا من المواطنين بمختلف الفئات العمرية ، بآخر جمعة في إجازة نصف العام قبل ساعات من بدء الفصل الدراسي الثاني.

وقضى المواطنون أوقاتهم ما بين الجلوس على الشاطئ للاستمتاع بنسيم البحر، والتريض، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية، والتقاط الصور التذكارية، في ظل أجواء من البهجة والفرحة.

شهد طقس عروس البحر المتوسط اجواء شتوية ساحرة على كورنيش والشواطئ، الممتدة من أبو قير شرقًا وحتى أبو تلات غربًا، خاصة مع سطوع الشمس وانعدام فرص هطول الأمطار

وتشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، طقس شتوي مستقر إذ تتراوح درجات الحرارة بين 14 للصغرى و19 للعظمى، وسرعة الرياح 14 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة من 53%.

ودعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية - عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- المواطنين لاصطحاب أطفالهم والتوجه للشواطئ في آخر جمعة بإجازة نصف العام.

وأضافت المصايف:"الجو على الشواطئ فوق الممتاز.. وعشان كدة بنشجعك تاخد أسرتك وتلحق شمس الشتا الدافية مع روقان وصفاء مياه البحر.. جو قادر جدا يخليك تفصل قبل بداية الترم التاني".

وفي سياق متصل، استمرت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أكد على أن شواطئ الإسكندرية على استعداد تام لإقامة الفاعليات والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية عليها، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق لتقديم كافة التسهيلات لإقامة الفعاليات الرياضية بالشكل الذى يليق بمحافظة الإسكندرية.