تعليمات الدفاع المدني أثناء هطول الأمطار الرعدية بالسعودية

حذرت المديرية العامة للدفاع المدني جميع المقيمين وزوار المملكة العربية السعودية، من حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 28 رجب 1445هـ/ 9 فبراير 2024، التي تشهد تقلبات جوية هطول أمطار رعدية مستمرة حتى الليل، ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر.

وطالبت المديرية من المواطنين والمتواجدين في مناطق هطول الأمطار الآتي:

ضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

عدم السباحة في أماكن تجمع السيول لأنها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة على حياة الأفراد.

كما نبهت المتواجدين في مناطق مكة المكرمة وحائل بعد التنبيهات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد، بضرورة الحرص على سلامتهم بالابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية وقت هطول المطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية لقطات أثناء هطول أمطار شديدة بالحرم المكي اليوم الجمعة وتفاعل النشطاء معها من مختلف الدول.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن اليوم في تقريره حول توقعاته بشأن حالة الطقس، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، الجوف، كما يتوقع تكوّن الضباب على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.