تعاون جديد بين غرفة القاهرة و"غرف دبي" لضخ استثمارات بمصر في صيانة السيارات

بدأت الغرفة التجارية للقاهرة تعاونا جديدا مع غرف دبي - قطاع الأسواق العالمية

عن طريق دخول شركة " فيكس بريس" المتخصصة في صيانة السيارات وهي شركة تعمل في الامارات حاليا، للعمل و التوسع في السوق المصري في هذا الشان.



وأستقبل شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة نيابة عن ايمن العشري رئيس الغرفة في حضور أشرف خضر أمين الصندوق المساعد لغرفة القاهرة، احمد الشافعي الرئيس التمثيلي لمكتب مصر-غرف دبي - قطاع الأسواق العالمية ، ومحمد عبد الصادق الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة " فيكس بريس".



وتناولت المباحثات كيفية التعاون بما يؤدي الي دخول استثمارات جديدة للسوق المصري خاصة في ظل الرغبة الكبيرة في دعم هذا التعاون لجذب استثمارات جديدة للسوق المصري في الفترة الحالية.



وقال شريف يحيي إن التعاون في هذا الشان ياتي من منطلق جذب مزيدا من الاستثمارات للسوق المصري في ظل التشجيع والدعم الكبير من القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين ودورنا بالغرفة في البحث عن الشراكات وتشجيع الاستثمار في مصر خاصة ان غرفة القاهرة تعتبر من اكبر الغرف التجارية و التعاون مع منتسبيها سيكون مفيد جدا وسينعكس بالايجاب علي الجميع لافتا الي ان هناك خطة عمل مشتركة بين غرفه القاهره و غرف دبى لدعم تواجد الشركات المسجله فى دبى للدخول و العمل في السوق المصري.



بالاضافه إلى فتح أسواق جديده للمنتجات المصريه فى جميع الدول التى يتواجد بها فروع مكاتب غرف دبى حول العالم للتصدير إلى الخارج؛و كان باكوره هذا التعاون مسانده غرفه القاهره لشركه فيكس بريس للعمل فى السوق المصرى و خلق مناخ للتعاون مع منتسبيها في مختلف الانشطة بما يساند توسع استثمارات هذه الشركة في مصر ونجاحها لتكون بدايه دخول استثمارات اخري من خلال شركات جديدة في قطاعات مختلفة ، وان هذا الاجتماع ليس الاول بل سبقة مباحثات عديدة وتفاصيل كانت مؤسسة لهذا الاجتماع المثمر.



وقال اشرف خضر ان المرحلة الحالية تحتاج مزيدا من التحركات لجذب الشركات الخارجية للسوق المصري والتعاون في كافة المجالات الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي في التعاملات الذي سهل كثيرا طرق التعاون خاصة عن بعد ومن ثم سنتيح كافة البيانات التي من شانها دعم هذا التعاون وتطويرة وتنميته في المرحلة القادمة.



واكد احمد الشافعي أن أحد أهداف قطاع الأسواق العالمية في غرف دبي هو تشجيع ومساندة كافة الشركات المسجلة في دبي مهما كانت جنسياتها علي دخول الاسواق العالمية ، اما من خلال هذا الاجتماع نسعي الي دعم اصحاب شركة فيكس بريس وهم مصريين مؤسسين لهذه الشركة في دبي وقرروا دخول السوق المصري وهو امر يسعدنا جميعا وهذه الشركة تعتمد علي التكنولوجيا العصرية في مجال صيانة السيارات وحققت نجاحا هائلا بسوق دبي وتتمتع بسمعة طيبة مما جعل عملائها في زيادة مستمرة نتيجة حرص الشركة علي جودة الخدمة ورضا عملائها خاصة ان السوق المصري ضخم من ناحية حجم السيارات سواء في محافظة القاهرة او علي مستوي الجمهورية والشركة لديها سيارات مجهزة للصيانة تتحرك الي العميل في مكانة مع المتابعة للخدمة التي تقدم له ورصد خطوات التعامل ومتابعتها بشكل محترف وهو ما شجعنا بان يكون التعاون ثلاثي بين الغرفة التجارية للقاهرة وغرف دبي وهذه الشركة لضخ استثمارات جديدة وتقديم خدمات متطورة وعصرية في مجال صيانة السيارات بالسوق المصري.



ياتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه محمد عبد الصادق ان شركة "فيكس بريس" تم تأسيسها بالسوق الاماراتي منذ عدة سنوات ودخلنا حاليا السوق المصري وبداية العمل الفعلي لنا في شهر مارس 2024 في مجال صيانة السيارات وسنتعاون مع غرفة القاهرة لدعم التوسع للشركة بالسوق المصري ضمن خطة الشركة التوسعية التي ستكون علي مراحل وبداية المرحلة الاولي ستكون في مارس القادم مشيرا الي اهمية التعاون مع غرفة القاهرة من اجل التوسع في السوق المصري .