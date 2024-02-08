شعبة المحمول تبحث مع غرفة القاهرة الآثار السلبية لارتفاع أسعار الدولار على الوكلاء

عقدت شُعبة تجار المحمول واكسسوارها فى غرفة القاهرة برئاسة ايمن العشرى اجتماعًا لمناقشة الاثر السلبى لارتفاع اسعار الدولار على الوكلاء ،والتجار ،والمستوردين على اجمالى مبيعات أجهزة المحمول، والاكسسوار عام 2023 فضلا عن انخفاض القوى الشرائية لغالبية جموع المستهلكين .

وناقشت الشعبة برئاسة محمد طلعت آخر المستجدات بالسوق وانعكاسها على الحركة التجارية في هذا النشاط خصوصا تقلص غالبية الشركات المحمول والمستوردين عن طرح موديلات جديدة وحديثة من مختلف الماركات بالسوق المحلى،ونمو ظاهرة الاستيراد "الفردى" للاجهزة المحمول الحديثة من الخارج .



وطالب محمد طلعت بعقد اجتماع مع مسئولي المصنفات الفنية لمناقشة الحملات الرقابية ، وكذلك مسئولي الضرائب لمناقشة التعاملات الضريبية والأحياء لمناقشة تراخيص المحال التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

وتناول الاجتماع ابرز المتغيرات والتحديات التي يشهدها السوق حاليًا في أسعار الصرف وكيفية التعامل معها من " تجار - مستوردين" في تجارة المحمول .



وحددت الشُعبة خلال الاجتماع المتحدثين لدى وسائل الإعلام المختلفة وهم أعضاء هيئة مكتب الشُعبة " محمد طلعت رئيسًا - وليد رمضان، نائب أول - عاهد المنصورى ، نائب ثانٍ - حسن عفيفي، سكرتيرًا عامًا" وأي تصريحات إعلامية خارج هؤلاء الأعضاء لا تمثل الشُعبة أو قطاعها بالكامل.



وأشادت الشُعبة بالدور الذي يقوم به التجار في هذا القطاع في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية والسعي للبيع بهامش ربح بسيط من أجل دعم المواطنين والحركة التجارية.



وطالبت الشُعبة منتسبيها بضرورة الاستفادة من مشروع الرعاية الصحية بالغرفة والذي يفيد التجار وأسرهم لما له من أهمية كبيرة على الصعيد الطبي ، وأن هناك إدارة مختصة بالغرفة بهذا المشروع يستطيع التجار زيارة الغرفة والاشتراك به وفي النظام الذي يتناسب مع كل تاجر وأسرته ، حيث يوجد 5 أنظمة لمشروع الرعاية الصحية بالغرفة كل نظام له تفاصيله الخاصة.



وخلص الاجتماع الى أنه سيتم اعداد مذكرة تفصيلية بكافة الموضوعات والمقترحات والمعوقات التي تتعلق بقطاعها لرفعها إلى أيمن العشري خلال الأيام القليلة القادمة.

وكانت الشعبة و هيئة مكتبها الشُعبة بدأت الاجتماع بوقفة دقيقة حداد على روح أحمد وهدان عضو مجلس إدارة الشُعبة الذي وافته المنية منذ أيام .