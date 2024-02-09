سقوط مسجل شقي ونجليه بـ 6.5 كيلو مواد مخدرة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج بالإشتراك مع ضباط الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من إلقاء القبض مسجل شقي خطر مخدرات ونجليه لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي خطر لترويج وتجارة المواد المخدرة وبحوزتهم 2 كيلو شابو و2 كيلو هيرويين وكيلو ونصف من جوهر الحشيش المخدر وكيلو أفيون و2 سلاح ناري وطلقات من ذات العيار و3 هواتف محمولة ومبلغ مالي وسيارة ملاكي ودراجة بخارية بدون لوحات .

تعود أحداث الواقعة لورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" تفيد قيام 3 عاطلين جلب كمية كبيرة من المواد المخدة وخاصة مخدر الشابو والحشيش والأفيون متخذين من دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج والمراكز المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي .





ومن خلال التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع مكافحة المخدرات بسوهاج بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا تبين قيام "ع . أ .ح . إ" عاطل ومسجل شقى خطر فئه أ مخدرت ، ونجليه "م . ع . ا" و "س . ع . ا" بالإتجار بالمواد المخدرة المتنوعة تحت حماية الأسلحة النارية.



وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهم متلبسين بالحرز والحيازة.





جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج واللواء مدير إدارة البحث الجنائي ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

تمكنت الحملة من إلقاء القبض على المتهمين وبحوزتهم 2 كيلو من مخدر الشابو و2 كيلو من مخدر الهيروين وكيلو ونصف من جوهر الحشيش المخدر وكيلو من مخدر الأفيون و3 قطع سلاح ناري وطلقات نارية من ذات العيار و20000 ألف جنيه وسيارة ملاكي ودراجة نارية بدون لوحات.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الناري للدفاع والسيارة والدراجة للتنقل .





تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .