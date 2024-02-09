المقاولون 2012 يفوز على شبرا الخيمة بثلاثية في دوري منطقة القاهرة

فاز فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012 ، على نظيره نادي شبرا الخيمة بنتيجة 3 _ 1 وأحرز أهداف المباراة عبد الرحمن مانوو هدفان ومالك حمدي هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون العرب، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن سعيد سعد ويعاونه مدرب الفريق الكابتن ضياء عبد الرحمن ومدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أسامة الأطرش أخصائي إصابات الملاعب.

المقاولون 2012 (ب) يهزم اسكو برباعية



نجح فريق براعم المقاولون العرب مواليد 2012 (ب) ، في الفوز على نظيره فريق اسكو بنتيجة 4_1 وأحرز مازن عرفات هدفان وأحمد تامر ومحمد علاء هدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملاعب المقاولون، في إطار فعاليات بطولة دوري منطقة القاهرة، للموسم الرياضى 2023/2024.

يقود الفريق المدير الفني الكابتن ضياء عبد الرحمن ويعاونه مدرب حراس المرمى الكابتن سعيد محمد والكابتن علاء سعد إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.