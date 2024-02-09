مصرع شاب على يد ابن عمه في الفيوم

لقي شاب بمدينة الفيوم مصرعه، على يد ابن عمه ذبحه وقام بفصل رقبته عن جسده، بسبب خلافات بينهم وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالى بحي الفواخير بمدينة الفيوم بمقتل مواطن في علي يد ابن عمه ، وعلي الفور انتقلت قوة أمنية و تبينّ مصرع شاب، في العقد الثالث من العمر، على يد ابن عمه، وان المجنى عليه كان يجلس أمام منزله وقام المتهم بذبحه وفصل رأسه عن جسده ، وتم ضبط المتهم وأكدت التحريات أنّه قتل المجني عليه انتقامًا منه، لوجود خلافات بينهم ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق ، و صرحت بالتحفظ علي الجثة وتشريحها وبيان سبب الوفاة ، و تولت التحقيق .

مصرع طفل واصابة شاب

وفى حادث سابق اليوم لقي طفل بالفيوم مصرعه وأصيب شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة الفيوم الجديدة وتم نقل الجثة والمصاب الى المستشفى العام ,واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ، مدير أمن الفيوم ، إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة الفيوم الجديدة ، بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه "موتوسيكل " ووفاة طفل واصابة شاب.

انتقلت اجهزة الأمني وسيارات الإسعاف الى موقع الحادث وتبين انقلاب دراجة نارية بمدخل مدينة الفيوم الجديدة ، ومصرع طفل" مجهول" عمره حوالي 7 سنوات ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة، وأصيب «أشرف . س »، 30 عاما، وحالته خطرة ، وتم نقله إلى المستشفي ، لتلقي العلاج.

تم تحُرير محضر بالواقعة، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.