محافظ الشرقية يستعرض مشكلات المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك علي مدار أيام الأسبوع في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك لإستعراض وحل مشاكل المواطنين والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم.

استمع محافظ الشرقية، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً بإتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد هنأ الشعب المصري العظيم بشكل عام، ‏وأبناء محافظة الشرقية وأعضاء الجهاز التنفيذي والقيادات الأمنية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها وإستقرارها.

أشار محافظ الشرقية، إلى أهمية الإستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، ومن أهمها قيم التضحية والمثابرة، وبذل المزيد من العطاء ومواجهة التحديات، داعياً المواطنين إلى الإلتفاف حول القيادة السياسية والمضي قدما نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تشهد طفرة هائلة في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بالإضافة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري والتي أصبحت واقعاً سيحقق الخير لأبنائها بإحداث نقله نوعية وحضارية في كافة القطاعات والخدمات المقدمة لقاطنيها، مطالباً جموع المواطنين ببذل المزيد من الجهد والعمل والمشاركة في بناء الوطن.

كما بعث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ببرقية تهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج جاء خلالها:

"يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء الشرقية خالص التحية مقرونة بأسمى آيات الإعزاز بمناسبة الإحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أعادها الله على فخامتكم وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وبهذه المناسبة الجليلة نتوجه إلى المولى عز وجل أن يعيدها على فخامتكم بموفور الصحة والسعادة وأن يوفقكم لما فيه الخير لمصرنا الغالية سلمت لمصر وللوطن قائداً مخلصاً صادقاً لقيادة مسيرة الديمقراطية وحياة أفضل لشعب مصر وسلمت مصر بكم والله يوفقكم ويحفظكم ويرعاكم ونعاهد الله ونعاهدكم على المضي قدماً نحو تحقيق الرخاء والبناء لمصرنا الجديدة التي نحلم بها".

كما بعث محافظ الشرقية، ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور "مصطفي مدبولي" رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص بشئون الإستثمار والإصلاح الإداري، ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور "أحمد الطيب" شيخ الأزهر، والدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور "شوقي علام" مفتي الجمهورية، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.