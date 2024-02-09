ضبط 10 طن ملح طعام وسكر وسلع مجهولة المصدر خلال حملات بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة، وبمشاركة محمد أسامة رئيس الرقابة التموينية، و فتحى البدراوي رئيس الرقابة التجارية، بشن حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار وعدم إحتكار السلع الغذائية بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء وقد تمكنت الحملة من ضبط عدة مخالفات وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :

· محضر رقم ١٤١٥ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازه ٣٠ كيلو سكر مجهول المصدر.

· محضر رقم ١٤١٦ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠ طن ملح طعام.

· محضر رقم ١٤١٧ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٤ قاروصه سجائر.

· محضر رقم ١٤١٨ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٢ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤١٩ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٣ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤٢٠ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ١ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤٢١ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ١ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤٢٢ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٥ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤٢٣ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٧ علب سجائر.

· محضر رقم ١٤٢٤ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لعدم وجود شهادة صحية.

· محضر رقم ١٤٢٥ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة سجائر مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ٢ قاروصة سجائر.

· محضر رقم ١٤٢٦ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لإدارة نشاط بدون ترخيص.

· محضر رقم ١٤٢٧ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر للذبح خارج المجازر الحكوميه وتم التحفظ على ٢٥ كيلو جرام لحوم.

كما قامت حملة تموينية من الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد القواتشي مدير الإدارة وتم تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

· تحرير المحضر رقم 755 جنح أول العاشر ضد مصنع سيراميك لحيازته 3500 لتر سولار مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.

· تحرير المحضر رقم 756 جنح اول العاشر ضد شركة كماليات لحيازتها واستخدامه سولار مجهول المصدر وتم التحفظ على 700 لتر سولار.

· تحرير المحضر رقم 375 ثان العاشر ضد محطة تموين سيارات بدون ترخيص ومنتهية المهلة المجددة وتم التحفظ على1800 لتر بنزين.

كما قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي :

· تحريرمحضر رقم ٧٧٠ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية صان الحجر وذلك لحيازته ١٥٠ شيكاره دقيق فاخر بدون فواتير دالة على مصدره.

· تحريرمحضر رقم ٧٧١ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية بلبيس وذلك لحيازته عدد ٩٨ شيكارة سماد يوريا بدون فواتير دالة على مصدره.

· تحريرمحضر رقم ٧٧٢ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية كفر السواقي صاحب سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحريرمحضر رقم ٧٧٣ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية كفر السواقي وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار

· تحرير محضر رقم ٧٧٤ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية عرب الشيخ يوسف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

يذكر أن إدارة تموين أولاد صقر، برئاسة محمد شعير، مدير عام الإدارة، قد شنت حملة إلى قرية الصوفية وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين التي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الإتجار به بالسوق السوداء وتم ضبط 49 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز المدعمة وتم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم وعمل محضر قسم أولاد صقر وتسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنة 2024 جنح مركز أولاد صقر للاتجار بسلع محظور تداولها خاصة بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للاتجار بها في السوق السوداء.

كما توجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الأسواق ومتابعة الأسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لتحرير محاضر ضد المخالفين، وجاءت على النحو التالي:

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٨ كمية قدرها ٢٠٠٠ كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٩ كمية قدرها ٢٢٠٠ كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابه العامة.