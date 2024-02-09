ضبط سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بأولاد صقر

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت قامت إدارة تموين أولاد صقر برئاسة محمد شعير مدير عام الإدارة، ومحمد أسامة رئيس الرقابة التموينية، وفتحي البدراوي رئيس الرقابة التجارية،حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار وعدم إحتكار السلع الغذائية بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء.

واسفرت جهود الحملة الرقابية عن ضبط عدة مخالفات، وتم تحرير محضر رقم ١٤١٥ لعام ٢٠٢٤ جنح أولاد صقر لحيازة ٣٠ كيلو سكر مجهول المصدر، ومحضر رقم ١٤١٦ لعام ٢٠٢٤ جنح اولاد صقر لحيازة ملح مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد ١٠ طن ملح طعام.

وتم تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.