الجمعة 09 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تعرب عن قلقها من تداعيات الهجمات على الملاحة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش، عن قلق بلاده البالغ من "تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية بالبحر الأحمر مع الاستمرارية في إيجاد حلول للأزمة اليمنية".

وحسب روسيا اليوم، أكد قرقاش خلال لقائه المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، لبحث مستجدات الأزمة اليمنية والجهود الرامية إلى إيجاد حل مستدام ينهي المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، أكد: "دعم الإمارات للجهود الدولية المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتداعياتها على استقرار المنطقة، مثمنا الدور الحيوي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في هذا الصدد".

كما عبر قرقاش عن "القلق البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، وأهمية الحفاظ على أمن المنطقة ومصالح دولها وشعوبها ضمن أطر القوانين والأعراف الدولية".

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