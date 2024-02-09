منافسة قوية في بطولة كأس مصر للتجديف بالإسماعيلية

بدأت اليوم الجمعة على شاطيء بحيرة التمساح بالإسماعيلية فاعليات بطولة كأس مصر للتجديف وسط منافسات قوية وتنافس شرس بين نحو 500 لاعب من نحو 14 نادي في مصر .

وتتضمن البطولة ما يقرب من 70 سباقًا مقسمة على يومين. وتم تخصيص اليوم الأول لسباقات البراعم والبرعمات تحت 14 و 16 سنة، والناشئين والناشئات تحت 19 سنة. في حين تم تخصيص اليوم الثاني لسباقات الفئات تحت 23 سنة والفئة العمومية.



وخلال السباق اليوم تمكن ربان بحري بهيئة قناة السويس من انقاذ لاعب في فريق نادي اتحاد الشرطة أثناء مشاركته في البطولة حيث تعرض لحالة اعياء أثناء السباق مما تسبب في فقدانه الوعي وسقوطه بالمياه .



وتضم لجنة التحكيم في البطولة، الحكم الدولي الكابتن أحمد حلمي غريب كرئيس للجنة التحكيم، و12 حكمًا آخرين وهم: الكابتن سامي محمود أبو العلا والكابتن رشا رضا والكابتن أروي حسني والكابتن بسام توفيق والكابتن عصام فتحي والكابتن سيد صالح والكابتن شريف الشافعي والكابتن عبير عزت السروي والكابتن محمد السعيد والكابتن محمد عطية والكابتن أحمد شعبان والكابتن وليد اللبان.

وتشمل السباقات في البطولة فئات الفردي والزوجي والرباعي والثماني، وتسعى اللاعبون لتحقيق أداء مميز والمنافسة على لقب وكأس البطولة.

يتولى تنظيم البطولة الاتحاد المصري للتجديف برئاسة الدكتور عمرو النوري، فيما يشرف على تنظيم البطولة اللواء محمد نور سالم، ويعاونه أحمد حلمي.