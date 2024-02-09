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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم نتائج أعمال قوية

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9-2-2024، بفضل أداء قوي لأسهم الرعاية الصحية ومجموعة ألعاب الفيديو يوبيسوفت بعدما أعلنت نتائج أعمالها الفصلية، غير أن المكاسب كانت محدودة بفعل ارتفاع عوائد السندات الحكومية مع انحسار رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة.

وقفز سهم يوبيسوفت 14 بالمئة تقريبا بعد أن أعلنت مجموعة ألعاب الفيديو عن صافي حجوزات أعلى بقليل من توقعاتها.

وقادت أسهم الرعاية الصحية المكاسب مدعومة بارتفاع بأكثر من تسعة بالمئة لسهمي كولوبلاست الدنمركية لصناعة المعدات الطبية وشركة التكنولوجيا الطبية الألمانية كارل تسايس مديتك بعد إعلان نتائج أعمال الربع الأول.

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الجريدة الورقية