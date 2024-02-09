لوبيز : الخسارة ليست في قاموسنا ونسعى للقب الثاني على التوالي

قبل ساعات من المواجهة الهامة والمرتقبة بين منتخبي قطر والاردن في نهائي كأس آسيا والتي ستجمع المنتخبين العربيين على ستاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة مساء السبت أكد ماركيز لوبيز المدي الفني الأسباني لمنتخب قطر ان المنتخب العنابي جاهز لمواجهة نظيره الأردني وان تحقيق اللقب هو الهدف الوحيد له .

وقال ماركيز لوبيز في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية لكأس أسيا: خضنا مشوارا طويلا في البطولة حتى الان لكننا لم تصل إلى الهدف الذي نسعى خلفه من البداية وهو الحفاظ على اللقب الآسيوي. هدفنا من البداية هو الحصول عل اللقب وليس مجرد الوصول إلى المباراة النهائية. لدينا كل الامكانيات للفوز في النهائي ونتمنى دعم جماهيرنا .

وعن تذبذب مستوى المنتخبات القطري في بعض أوقات المباريات قال ماركيز لوبيز : من الطبيعي تماما ان لا يؤدي الاعبين كل المباريات بنفس المستوى فلاعبينا ليسوا آلات وبالتالي تحدث لهم بعض المواقف التي تؤدي إلى هبوط لياقتهم البدنية او تراجع تركيزهم خلال المباريات وهو ما نسعى خلال فترة ما بين المباريات لتلافيه لكن الوقت لبس كافيا للتعافي بشكل كامل .

وتحدث لوبيز عن كأس آسيا بشكل عام قائلا : بالقطع شهدت البطولة الكثير من المفاجأت الكبيرة ومنها خروج المنتخبات الكبيرة الاسيوية مثل أستراليا وكوريا الجنوبية و اليابان لكن من وصل إلى المباراة هو من يستحق التواجد في المشهد الختامي وعلينا مسؤوليات كبيرة .