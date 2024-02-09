Gemini.. أبرز تغييرات جوجل على برنامج الذكاء الاصطناعي Bard

Gemini "جيميني" اسم مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل، باتت محل اهتمام الملايين حول العالم والاكثر بحثًا اليوم، عقب إعلان جوجل عن تغيير كبير في علامتها التجارية لبرنامج الدردشة الآلي ومساعد الذكاء الاصطناعي "Bard" بارد.

وكانت جوجل أعلنت مؤخرًا عن تغيير في "بارد"، حيث اطلقت عليه اسم جيميني، وشملت التغييرات التالية:

إطلاق تطبيق جديد مخصص لـ "Gemini" جيميني على منصة أندرويد، بينما يستطيع مستخدمو أجهزة آيفون استخدام جيميني داخل تطبيق جوجل على iOS.

إعادة تسمية بارد على Duet AI، الذي كان يُعرف سابقًا باسم "وكلاء الذكاء الاصطناعي المجمعين"، والذي يستخدم في Google Workspace وجوجل كلاود، ليصبح Gemini for Workspace و Gemini for Google Cloud

إمكانية الوصول إلى ميزات مساعد Gemini في تطبيقات Gmail وDocs وSheets وSlides وMeet للمشتركين الذين يدفعون مقابل اشتراك الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن هسياو، نائبة رئيس شركة جوجل مدير عام برنامجي مساعد جوجل وجيميني قالت أن الهدف من تغيير اسم البرنامج هو مساعدة المستخدمين على فهم أنهم يتفاعلون مباشرة مع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يدعمها برنامج الدردشة الآلي، و"بارد" كان يعتبر الوسيلة للتواصل مع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعتمد عليها الخدمة، بينما "جيميني" يُمثل تلك النماذج المتقدمة ذاتها بشكل مباشر، كما يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنظيم جلسات Hangout جماعية، وذلك عن طريق مسح تقويم الجميع للتأكد من عدم وجود تعارضات في المواعيد، كما يمكنهم حجز السفر والأنشطة، وشراء الهدايا للأحباء، أو أداء وظائف محددة مثل المبيعات الخارجية.

وتقتصر الأدوات، بما في ذلك جيميني، بشكل كبير في الوقت الحالي على مهام واضحة مثل: