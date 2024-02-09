صور..انتعاش حركة الصيد ببحيرة التمساح وقناة السويس



على جنبات بحيرة التمساح وقناة السويس انتشرت فلوكات الصيد تجوب البحر ذهابا وإيابا بحثا عن رزق في باطن البحر في يوم دافيء مشمس بنهار الشتاء.

مشهد انتشار مراكب الصيد الذي يتراءى لأي عابر يبدو معتادا مع هذه الأيام من السنة والتي تتزايد فيه اعمال الصيد .

ويوم الجمعة هو اليوم المتعارف عليه لدى أهل الاسماعيليه لتناول وجبة فاخرة من السمك ..أهالي الاسماعيليه لديهم من الخبرة تجعلهم يستطيعون أن يفرقوا بين اسماك البحر وأسماك المزارع السمكية وهو ما يجعلهم دائما يبحثون عن اسماك البحر ظنا منهم أنها الاكثر شهية وقيمتها الغذائية أعلى .

وبالقرب من كوبري البلاجات يتجمع في ساعات العصاري عشرات الصيادين لعرض نتاج رزق شباكهم على المواطنين باحثين عن بيع سريع لما معهم بدلا من بيعه لتاجر قد يخسف بسعره .



وتنتشر اعمال الصيد في بحيرات التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس ويوجد بالإسماعيلية نحو 3000 صياد بينهم نحو 40% لديهم رخص لممارسة المهنة .



وهجر المئات من الصيادين مهنة صيد الاسماك بسبب متاعب المهنة وتعرضهم لمصاعب حياتية وغيرها من التحديات بتعدد اوقات منع الصيد بسبب أعمال التأمين بقناة السويس.

وبحيرة التمساح هي واحدة من أجمل البحيرات الطبيعية الموجودة في مدينة الإسماعيلية، والتي تقع شمالي المدينة تحديداً، وتتمتع بتكوين طبيعي فريد من نوعه، حيث المياه الآسنة الدافئة والشواطئ العشبية الخضراء. ومع أن عُمق البحيرة لا يتعدى المتر، إلا أنها تُعد موطناً للعديد من الأسماك والكائنات البحرية، وإلى هنا يأتي السكان والزوار لتجربة الصيد.

































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