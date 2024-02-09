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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جريميو يعلن تعاقده مع دييجو كوستا رسمياً

دييجو كوستا
دييجو كوستا

أعلن نادي جريميو البرازيلي رسمياً تعاقده مع المهاجم الإسباني دييجو كوستا لاعب فريق بوتافوجو السابق ونجم المنتخب الإسباني.

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ونجحت إدارة النادي البرازيلي في إتمام التعاقد مع كوستا البالغ من العمر 35 عاماً في تكرار لتجربة تعاقده مع الأورجوياني لويس سواريز.

وخاض كوستا تجربة ناجحة مع فريق أتلتيكو مينيرو حيث توج ببطولتي الدوري والكأس في البرازيل قبل إنضمامه لصفوف بوتافوجو.

ويمتلك دييجو كوستا مسيرة مميزة مع الكرة الأوروبية التي بدأت في 2006 مع سبورتنج براجا البرتغالي، قبل إنضمامه لأتلتيكو مدريد الإسباني.

كما لعب كوستا بالدوري الانجليزي مع فريقي تشيلسي وولفرهامبتون.

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